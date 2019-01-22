Адвокат: Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из отдела полиции

Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) освободили из отделения полиции. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чикова со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

По словам Чикова, им не предъявили обвинение. «Их только что отпустили, ждем, когда следователь выдаст нам уведомление, когда им нужно явиться дополнительно», — сообщила Сидоркина «МБХ медиа».

Сотрудники МВД задержали Рыбку и Лесли 17 января после того, как они были депортированы из Таиланды. Полиция сообщала, что задержание происходило в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).

В Таиланде приговорил Лесли, Рыбку и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге приговорили к условным срокам. После того как они признали вину, их приговорили к реальному заключению, которое было равносильно уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме.

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске. Оно было основано на информации из инстаграма Рыбки и ее книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».

В расследовании утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. В прошлом году Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни.

21 января Навальный опубликовал записи телефонных разговоров, в которых обсуждаются вопросы о деле Рыбки. Политик утверждает, что на записях якобы слышны голоса Дерипаски и связанных с ним людей, которые обсуждают, как добиться тюремного срока для Рыбки в Таиланде.