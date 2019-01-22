Силовики задержали «захватчика» самолета в аэропорту Ханты-Мансийска

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который требовал направить самолет, летевший по маршруту Москва — Сургут, в Афганистан, сообщили в Следственном комитете (СК).

«В настоящее время мужчина задержан. Личность его установлена, это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута», — заявили в СК. Следователи отметили, что пассажир рейса пытался прорваться в кабину пилотов, угрожая, что у него имеется оружие. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту уральским следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по статье об угоне воздушного судна, сопряженного с угрозой применения насилия (статья 211 УК РФ).

В компании «Аэрофлот» отмечают, что при освобождении самолета в аэропорту Ханты-Мансийска никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По данным СМИ, на борту находились более 70 пассажиров.

Напомним, во время выполнения маршрута Сургут — Москва один из пассажиров потребовал у пилотов направить лайнер в Афганистан. Источники СМИ утверждали, что экипажу «Аэрофлота» удалось убедить мужчину в том, что воздушное судно необходимо отправить в Ханты-Мансийск на дозаправку. Туда он прилетел в 16:24 по местному времени. На сайте авиакомпании указывалось, что стоянка самолета составит 10 часов и 16 минут.

Территория вокруг аэропорта была оцеплена, а из здания аэровокзала вывели персонал. Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) уже заявлял о задержании пассажира, требовавшего изменить курс, однако позже уточнил, что «захватчик» все еще находится на борту лайнера.