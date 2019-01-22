NYT рассказала о возможной выгоде Дерипаски в сделке с Минфином США

Соглашение с Министерством финансов США позволит российскому олигарху Олегу Дерипаске сохранить контроль над En+, а также избежать выплат банку ВТБ миллионных долгов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на расширенную версию документа.

Так, согласно подписанным обеими сторонами «Условиям снятия санкций», под контроль ВТБ перейдут 92 млн акций En+ (рыночной стоимостью около 800 млн долларов), увеличив долю госбанка с 10% до 24%. В обмен на это бизнесмен будет освобожден от долгов перед банком: так, осенью банк через суд потребовал у «Базового элемента» Дерипаски 100 млн фунтов долга.

Новости о возможном снятии санкций с компании также позволили бизнесмену погасить больше кредитов, обеспеченных залогом акций его компаний и взятых до введения санкций в апреле. «Они (акции компаний Дерипаски — ред.) выросли на новостях о сделке по отмене, что позволило Дерипаске погасить больше кредитов, чем он мог бы без сделки с администрацией», — поясняет газета.

The New York Times также проверила новое распределение акций En+, согласно соглашению, и пришла к выводу, что под контролем Дерипаски останутся почти 57% акций компании, хотя официально он оставит себе 44,95% из 70%.

Так, благотворительный фонд Дерипаски «Вольное дело» получит 3,22%, 5,19% акций En+ принадлежат его бывшей жене Полине Юмашевой, а 1,57% — ее отцу Валентину Юмашеву. 1,78% акций находятся в собственности компании Orandy Capital Limited, которая,по данным NYT, также связана с членами семьи олигарха.

Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+, передав акции ВТБ.

В январе демократам в Конгрессе США не удалось отложить снятие санкций с компаний Дерипаски, что позволяет Минфину США перейти к плану по снятию санкций с Rusal, En+ и «Евросибэнерго», о котором было объявлено 19 декабря. Сам Дерипаска при этом останется в санкционном списке, а его активы по-прежнему будут заблокированы.