В США объявили номинантов премии «Оскар»

Американская киноакадемия выбрала восемь номинантов на премию «Оскар» за лучший фильм: «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

В номинации лучший актер представлены Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Итан Хоук («Дневник пастыря»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек за «Богемскую рапсодию». Среди актрис названы Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага за «Звезда родилась».

Среди режиссеров награды могут быть удостоены Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос с «Фавориткой».

В киноакадемии также номинировали на «Оскар» ряд фильмов в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм»: «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и «Мирай из будущего».

Финальное голосование за претендентов на наградуы завершится 19 февраля. Церемония вручения наград должна состояться 24 февраля в Лос-Анджелесе.