Суд в Чебоксарах постановил освободить осужденного за посты «ВКонтакте» после декриминализации статьи об экстремизме

Ленинский районный суд Чебоксар постановил освободить из колонии общего режима активиста Алексея Миронова, осужденного за публикации в социальной сети «ВКонтакте». Об этом в своем телеграм-канале написал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Юрия Иванова.

В разговоре с «Медиазоной» защитник сообщил, что суд удовлетворил ходатайство, согласно новому уголовному закону, который подразумевает частичную декриминализацию статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Миронов выйдет на свободу после того, как постановление суда вступит в силу. Иванов предположил, что этой произойдет 2 февраля.

В сентябре 2017 года Миронова приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК (призывы к экстремистской деятельности через интернет) и ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста во «ВКонтакте». По версии следствия, в одном из них Миронов негативно отзывался о представителях другой национальности, во втором — призывал к насильственной смене государственной власти. Как сообщали «Idel.Реалии», в последней публикации было изображение президента России Владимира Путина со свастикой.

Весной 2018 года Миронова перевели в колонию общего режима якобы за «многократное нарушение внутреннего распорядка». Согласно материалам дела, он неправильно заправлял кровать, хранил хлеб и шерстяные носки в тумбочке и чаще всех посещал душевую комнату.