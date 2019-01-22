Еще один комитет Госдумы поддержал законопроекты о запрете фейковых новостей и оскорблении власти в интернете

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, разработанные сенатором Андреем Клишасом, о запрете распространять фейковые новости и о санкциях за оскорбление власти в интернете, сообщило РИА Новости.

Первая инициатива предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Второй документ позволяет блокировать материалы, в которых присутствует «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам.

Ранее поправки Клишаса поддержали два комитета: по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, в интервью «Новой газете» сенатор объяснял, что информация в интернете должна регулироваться так, чтобы люди могли критиковать органы власти, но без подмены «содержательной дискуссии просто нецензурщиной».

Клишас добавил, что при вынесении решений важно будет учитывать контекст и основной посыл информации: «Как в художественных произведениях есть мат, направленный на оскорбление кого-то, а есть художественный прием. Поэтому если в контексте своей программы тот же самый Познер будет использовать слово “Госдура”, состава здесь никакого не будет. Но если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав».

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После этого интервью, в котором прозвучало высказывание о «Госдуре», СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов о регулировании интернета. Законопроект не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Роскомнадзор и Минюст.