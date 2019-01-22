Пропавшего после задержания псковского активиста «Открытой России» арестовали на четверо суток

Псковский городской суд арестовал на 4 суток активиста псковского отделения «Открытой России» Дмитрия Семеновского. Об этом «Новой» рассказал член совета движения Александр Захаров. Протокол на него составили по статье «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» (6.9 КоАП).

Семеновского задержали 21 января, когда полицейские приехали к нему для разговора о его предыдущем заявлении об избиении, однако после того, как он сел к ним в машину, те заявили, что «тема разговора другая». Его отвезли в Управление по контролю за оборотом наркотиков в Псковской области, а потом в отделение ФСБ.

В псковском управлении МВД это объяснили тем, что Семеновского доставили на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу об обороте наркотиков координатора «Открытой России» Лии Милушкиной. При этом на связь с родственниками и друзьями Семеновский с момента задержания не выходил, а в 1:30 ночи, по словам Захарова, его вывезли из отделения и увезли в неизвестном направлении.

Захаров также называл нелогичной выбранную статью протокола: по его мнению, Семеновский, находись он под действием наркотических веществ, не стал бы соглашаться на встречу со правоохранителями. Он предположил, что в это время Семеновского «заставляли под диктовку писать показания».

Напомним, 17 января в Пскове задержали местного координатора движения «Открытая Россия» Лию Милушкину и ее мужа Артема, активиста штаба политика Алексея Навального. Правоохранительные органы заподозрили их в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК). Спустя пару дней Лию Милушкину отправили под домашний арест до 15 марта, а ее мужи арестовали.

По версии следствия, 16 января она купила у неустановленных лиц 4,69 грамма амфетамина и хранила его в бане. После этого в рамках контрольной закупки к ней пришел покупатель под псевдонимом «Оля». Стоимость покупки якобы составила 2000 рублей. Следователь также утверждал, что Милушкин якобы сбыл приобретенный ранее амфетамин покупателю под псевдонимом «Денис», стоимость покупки составила 1000 рублей. Свидетель заявил, что неоднократно покупал амфетамин у активиста и его жены.