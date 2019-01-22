Минфин предложил ввести налоговый вычет за фитнес

Минфин разработал поправки в закон, согласно которым в России может появиться налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Документ с предложениями министерства опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

По задумке Минфина, изменения необходимо внести в статью 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Данные поправки разработаны по поручению президента страны.

При этом максимальная сумма, из которой можно сделать налоговый вычет, не должна превышать 120 тысяч рублей. Таким образом, россияне смогут получить не больше 13%, то есть 15,6 тысяч рублей. Данные изменения предлагается ввести в действие в январе 2020 года.

Согласно действующему законодательству, граждане России могут получить 13% от суммы, потраченные на обучение, лечение, лекарства, страхование жизни, пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения. При этом опрос показал, что только 10% оформляли налоговый вычет.