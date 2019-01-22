Собянин поручил провести дополнительную экспертизу дома Булошникова, который решили снести ради жилого комплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести экспертизу дома по адресу Большая Никитская улица, 17, стр.1, также известного как дом купца Булошникова, которых решили снести и на его месте построить жилой комплекс. Об этом сообщается на сайте главы города.

Собянин отметил, что вопрос о сохранении или сносе дома Булошникова вызвал разногласия во время публичных слушаний, прошедших 17 января.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», — сообщил мэр Москвы.

Напомним, в декабре 2018 года Московская градостроительная земельная комиссия разрешила снести дом Булошникова, исключив его из категории «зона сохраняемого землепользования».

Накануне сообщалось, что с официального сайта телеведущего Владимира Познера «Познер Online» удалили его заявление, в котором он выступил против сноса дома купца Булошникова. В разговоре с «Новой газетой» телеведущий объяснил, что попросил администраторов сайта удалить материал, поскольку активисты, выступающие против сноса дома, «немного ввели в заблуждение». Познер рассказал, что дом сносить не собираются и он «получил на этот счет совершенно официальную справку».

Дом на Большой Никитской построил купец Булошников в 1830 году. На первом этаже размещались торговые лавки, а второй этаж был жилой. В 1886 году к зданию добавили третий этаж. Муниципальный депутат Пресненского района Москвы Елена Ткач отмечала, что дом имеет статус объекта исторической среды.