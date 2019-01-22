Четыре единоросса отказались от соавторства в законопроектах Клишаса о запрете фейковых новостей и оскорблении власти

Четверо депутатов Государственной думы — Владимир Водолацкий, Магомед Гаджиев, Юрий Мищеряков и Петр Пимашков — сняли свои подписи под двумя законопроектами сенатора Андрея Клишаса: о неуважении к власти и запрете фейковых новостей.

Соответствующая информация содержится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (1, 2).

Все четверо депутатов являются членами фракции «Единая Россия». «Новой газете» не удалось связаться ни с одним из них, чтобы уточнить причины отказа от соавторства в законопроектах Клишаса.

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Ранее законопроекты поддержал третий по счету комитет Госдумы — по законодательству. Ранее их также одобрили комитеты по информационной политике, информационным технологиям и связи и по безопасности и противодействию коррупции. С критикой законопроектов выступили Генеральная прокуратура, Минкомсвязи, Роскомнадзор и Минюст.

Первый законопроект предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Второй документ позволяет блокировать материалы, в которых присутствует «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам.

В январе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов. Это произошло после того, как «Новая газета» опубликовала интервью с Клишасом, в котором прозвучало высказывание о «Госдуре». Позднее в нижней палате парламента заявили, что работа над законопроектами «идет в обычном режиме». Они будут рассматриваться в первом чтении 24 января.