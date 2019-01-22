Путин и Абэ подтвердили заинтересованность в подписании мирного договора

Российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ на брифинге после трехчасовой встречи в Кремле подтвердили намерение подписать мирный договор между странами. Трансляцию их выступления вело РИА Новости.

В своем выступлении Владимир Путин не стал упоминать об условиях будушего договора, упомянув только, что они должны быть «приемлемыми для народов России и Японии, поддержаны общественностью обеих наших стран».

«Впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение», — сказал Путин, напомнив о заинтересованности России в мирном договоре с Японией на основе японско-советской Совместной декларации 1956 года, предполагающей передачу Шикотана и гряды Хабомаи.

Перед началом их встречи у посольства Японии в Москве задержали участников пикетов против передачи Курильских островов, а 20 января на Суворовской площади прошел митинг с той же повесткой. Один из его организаторов, координатор «Левого блока» Сергей Удальцов, после пресс-конференции Абэ и Путина написал в фейсбуке, что кампания протеста продолжится, поскольку «торг о судьбе наших земель продолжается».

Активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года Путин и Абэ договорились после встречи в Сингапуре в ноябре прошлого года. Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова южных Курил: Япония называет их своими оккупированными северными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, а Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.

В начале года японские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что власти Японии планируют предложить России отказаться от требования компенсаций по Курилам. После этого японского посла вызывали в МИД, чтобы указать ему на то, что «подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров».

На встрече глав МИД двух стран 14 января в Москве Сергей Лавров говорил, что Россия готова на мирный договор только в случае признания Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе и суверенитета России над южными Курильскими островами.