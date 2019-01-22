МИД Беларуси рассказало об участии в освобождении Насти Рыбки по поручению Лукашенко

Минист иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал об участии в освобождении Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) под подписку о невыезде по поручению президента страны Александра Лукашенко, сообщает Tut.by.

«Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», — заявил Макей. Он добавил, что освобождение Рыбки является «комплексной заслугой».

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт сообщила, что Лукашенко поручил «немедленно заняться освобождением» Рыбки: «В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ».

Сотрудники МВД России задержали Рыбку и Александра Кириллова (Алекс Лесли) 17 января в Москве после того, как они были депортированы из Таиланда. Ведомство сообщало, что задержание происходило в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК). 22 января их освободили из полиции под подписку о невыезде.

В Таиланде Лесли, Рыбку и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге приговорили к условным срокам. После того как они признали вину, их приговорили к реальному заключению, которое было равносильно уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме.

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске. Оно было основано на информации из инстаграма Рыбки и ее книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».

В расследовании Навального утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. В прошлом году Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни.

21 января Навальный опубликовал записи телефонных разговоров, в которых обсуждаются вопросы о деле Рыбки. Политик утверждает, что на записях якобы слышны голоса Дерипаски и связанных с ним людей, которые обсуждают, как добиться тюремного срока для Рыбки в Таиланде.