WADA сохранило статус соответствия РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил принял решение оставитьнеизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не став лишать соответствия кодексу международной организации. Об этом говорится в пресс-релизе организации, пишет Sports.ru.

Такое решение было принято на внеочередном заседании агентств, на котором все 11 членов исполнительного комитета пришли к единому мнению.

Комитет по соответствию отметил, что результаты аудита РУСАДА, проведенного в декабре, были очень позитивными.

При этом глава WADA Джонатан Тэйлор заявил, РУСАДА все еще может быть лишено статуса, «если выяснится, что данные из московской лаборатории были подменены».

Напомним, в сентябре Исполнительный комитет WADA большинством голосов проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, что означало возвращение ему аккредитации.

Инспекция WADA должна была получить полный доступ к данным из московской лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло, и агентство предоставило отсрочку РУСАДА. Как отмечает ТАСС, эксперты WADA в январе вновь посетили московскую лабораторию, необходимые данные были успешно извлечены.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. После этого в декабре 2016 года было опубликован доклад о массовом употреблении допинга российскими спортсменами эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.