Комитет Госдумы поддержал проект документа о пересмотре политической оценки войны в Афганистане

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект заявления о пересмотре политической оценки ввода советских войск в Афганистан в 1979 году, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что в документе подчеркивается историческая несправедливость осуждения Съездом народных депутатов СССР в 1989 году решения о вводе войск в Афганистан.

Документ разработал комитет по обороне, его автором также стал глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

Комитет предложил рассмотреть проект заявления во время заседания нижней палаты парламента 14 февраля. Документ планируется принять в связи с 30-летием 15 февраля 2019 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Ранее на актуальность документа указал председатель думского комитета по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Госдума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года», — цитирует агентство проект заявления.

По мнению депутатов, «трагические события военного конфликта на территории Афганистана следует рассматривать, основываясь на соображениях политической беспристрастности и исторической правды».

«Необходимо исходить из того, что решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан принималось в декабре 1979 года согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан от 5 декабря 1978 года с учетом неоднократных просьб афганского руководства о прямом вмешательстве СССР в конфликт», — считают авторы документа.

В ноябре прошлого года проект заявления одобрила Госдума.

Напомним, в апреле 1978 года в Афганистане произошла революция. Ее результатом стал приход к власти Народно-демократической партии и последующая за этим гражданская война. В декабре 1979 года СССР вступил в афганскую войну на стороне правительственных войск, советские войска были выведены через десять лет, в феврале 1989 года. По официальным данным, в ходе Афганской войны погибли более 14 тыс. советских военнослужащих.