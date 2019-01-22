Екатеринбургский рэпер выступил против вырубки сквера ради строительства храма

Екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик (Дмитрий Иордатий) выступил против вырубки сквера у Театра драмы, на месте которого городские власти решили построить собор Святой Екатерины.

«Никакими благими намерениями нельзя оправдать уничтожение деревьев ради камней. Сквера в центре душного мегаполиса ради пятого храма в радиусе километра. Это не угодно Богу. Не зря же предки говорили: “Церковь не в бревнах, а в ребрах”», — написал Блик на своей странице в фейсбуке.

Музыкант записал трек в защиту сквера и запустил интернет-флешмоб под хештегом #скверубыть: «Очевидно, что храму святой Екатерины необходимо другое место! И у города оно найдется, нужно только захотеть. Но равнодушие горожан — это бензопила в руках застройщиков. Люди, не молчите, поддержите интернет-флешмоб».

Жители Екатеринбурга спорят о месте для храма Святой Екатерины с 2010 года. Изначально его планировали построить на площади Труда, позднее — недалеко от городского пруда, однако площадки не были одобрены из-за общественных протестов. В итоге, власти согласовали возведение храма у Театра драмы. Его начнут строить весной 2019 года и завершат проект к 2023 году.

Как пишет Znak.com, сторонники строительства считают, что храм будет представлять собой важный религиозный и туристический объект. «[Храм] станет крупным культурно-просветительским центром, городской достопримечательностью, местом притяжения верующих, а также гостей уральской столицы», — отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.