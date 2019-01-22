Суд оставил в силе 14-летний тюремный срок отрубившему жене кисти рук Дмитрию Грачеву. Он назвал наказание «неадекватным»

Московский областной суд оставил в силе приговор Дмитрию Грачеву, который отрубил руки кисти рук своей жене Маргарите. В апелляционной жалобе мужчина написал, что не понимает, за что получил 14 лет строгого режима. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Маргариты Грачевой Мари Давтян.

Она добавила, что суд отклонил жалобы Грачева и его адвоката, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Соответвенно, приговор вступил в силу.

Грачев назвал решение суда «не просто суровым, а абсолютно неадекватным». По его мнению, такие сроки должны получать бандиты-рецидивисты и убийцы.

«Почему мне дают срок, как какому-то бандиту-рецидивисту, всегда ведущему аморальный, преступный образ жизни? Если абсолютно все свидетели, знакомые, друзья и т.д. характеризуют меня как положительного и порядочного человека», – написал он.

Ранее Серпуховский городской суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима.

Его жена, Маргарита Грачева, рассказывала, что муж ревновал ее и подозревал в изменах. Грачева неоднократно сообщала в полицию об угрозах мужа, но участковый игнорировал ее жалобы.