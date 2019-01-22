Советник президента ЦАР подтвердил существование фигурантов расследования Центра «Досье»

Советник президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Валерий Захаров подтвердил «Фонтанке» существование двух фигурантов расследования убийства российских журналистов в ЦАР – жандарма Эммануэль Котофио и инструктора из Петербурга Александра Сотова. Котофио, по данным Центра «Досье», следил за журналистами и поддерживал связь с Сотовым.

«Сотов действительно работал инструктором в ЦАР. Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал», – сказал Захаров.

Напомним, 30 июля прошлого года журналист Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера».

«Новая газета» публиковала материалы расследования центра «Досье», согласно которым журналисты с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами был на месте убийства. Он координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы, утверждают расследователи.

«Досье» полагает, что водитель журналистов, Бенвеню Дувокама, являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, однако не указывает источник этой информации. Агентство РИА Новости сообщало, что он был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. По последним данным расследователей, его освободили из-под стражи.

При этом в российском Следственном комитете сообщили, что Дувокама отношения к жандармерии не имеет. Согласно версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.