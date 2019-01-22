Министр культуры Владимир Мединский пригрозил уголовным делом создателям фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» за срыв сроков. Об этом говорится на сайте министерства.

«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей. Если же фильм не будет сдан в оговоренный срок, будет идти речь о возбуждении уголовного дела», — сказал Владимир Мединский.

В Минкульте отметили, что картина получила господдержку в размере 60 млн рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года.

По словам представителя компании-производителя «КремлинФильмз» Натальи Боровковой, первая копия будет сдать в Минкультуры 25 мая.

«Полное завершение — 7 сентября 2019 года, может, даже раньше», — сказала Боровкова.

Фильм режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», как отмечает Минкульт, снят в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина.