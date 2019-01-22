В Петербурге присяжные оправдали обвиняемых в нападении на полицейских и хищении 24 млн рублей

В Санкт-Петербурге присяжные оправдали Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна, обвиняемых по делу о вооруженном нападении на полицейских и хищении 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Присяжные сочли подсудимых непричастными к преступлению по шести статьям. Нусимовича, Левинского и Геворкяна обвиняли в убийстве, совершенном общеопасным способом из корыстных побуждений, а также о покушении на убийство, незаконном хранении оружия, разбое, незаконном завладении номером машины и его подделке.

Нусимович, который по версии обвинения был организатором нападения, признан виновным в незаконном хранении оружия и «заслуживающим снисхождения».

«Геворкян и Левинский выпущены из-под стражи постановлением суда, Нусимовичу мера изменена на подписку о невыезде», – говорится в сообщении.

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По версии следствия, в 2015 году Нусимович создал преступную группировку, куда вошли Левинский и Геворкян. 4 декабря подсудимые приехали на перекресток проспекта Маршака и Муринской улицы в Петербурге на двух машинах и напали на женщину и двоих полицейских, которые везли деньги на стройплощадку компании «Центр Долевого Строительства» во Всеволжском районе.

Обвиняемые открыли огонь из автоматического оружия по машине и подожгли ее, а затем подожгли ее. Один из полицейских погиб на месте, а остальным удалось спастись. Нападавшие похитили из машины 24 миллиона рублей, которые они разделили между собой.

Позднее СК сообщил, что деньги, которые ранее были похищены, предназначались для оплаты труда нелегальных мигрантов. Командира полицейских, которые занимались незаконной перевозкой денег, в 2018 году был оштрафовали на 50 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.