ЕСПЧ присудил родственникам пропавших без вести в Чечне и Ингушетии 1,6 млн евро

Родственники пропавших без вести в Чечне и Ингушетии должны получить 1,6 млн евро в качестве компенсации по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в сообщении на сайте «Правовой инициативы», юристы которой представляли интересы истцов.

Всего ЕСПЧ обязал выплатить компенсации по 20 делам. Судьи установили, что в отношении пропавших были нарушены четыре статьи Европейской конвенции о правах человека: о праве на жизнь и обязанности властей провести эффективное расследование, о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и о праве на эффективные средства правовой защиты.

Дела касаются периода 2000-2005 годов, когда на территории республики действовал особый режим контртеррористической операции, отмененный только в 2009 году. В качестве примера правозащитники приводят случай с Ахданом Ахметхановым, задержанным в 2002 году.

«Тогда 20 человек в камуфляжной форме, масках, вооруженные автоматами, ворвались в дом, вывели мужчину во двор, забрали его документы и увезли в сторону Урус-Мартана. Мать Ахметханова попыталась последовать за военнослужащими, но они стали стрелять в нее», — говорится в публикации.

После этих событий мужчину больше не видели, а расследования полиции Чечни и самостоятельные поиски родственников не дали результатов.