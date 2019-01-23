Группа из пяти стран договорилась преследовать виновников крушения малайзийского Боинга

Представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины объявили о подписании меморандума, направленного на преследование лиц, виновных в гибели пассажиров лайнера Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом, объявило правительство Нидерландов.

Страны-участницы будут финансировать научные и другие исследования, связанные с обвинением подозреваемых в причастности к крушению самолета. Часть денег будет направлена на то, чтобы сделать судопроизводство максимально доступным для всех родственников погибших. При этом судебные расходы будут оплачиваться из бюджета Нидерландов.

«Характер, размер и условия взносов будут устанавливаться в двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад», — отмечается в документе.

Действовать данный документ будет в течение пяти лет, после чего страны должны будут принять решение о его продлении еще на два года. Если одна из стран выйдет из соглашения, то документ будет действовать для оставшихся стран.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Вскоре появлась информация о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв его по ошибке за военный. Позднее группа расследователей Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины.

Минобороны обвинило экспертов Bellingcat в фальсификации фактов о крушении пассажирского самолета. В ведомстве утверждали, что представленная информация имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук».