Братьям Ротенбергам пришлось продать бизнес-джеты из-за действия санкций

Самолеты Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH), которые принадлежат братьям Борису и Аркадию Ротенбергам, выставлены на продажу, сообщил журнал Forbes.

По данным сайта Boutsen Aviation, бизнес-джет Бориса Ротенберга оценивается в 25 млн долларов и записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга — в 15 млн долларов и записан на Olpon Investment Limited.

«После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», — сказал представитель Бориса Ротенберга журналу.

По его словам, продажа бизнес-джета доставляет «некоторое неудобство», так как теперь бизнесмену приходится «перестраивать свой плотный рабочий график и корректировать его под возможность использования частных самолетов».

Напомним, в июле 2018 года Reuters со ссылкой на данные авиационного реестра Люксембурга сообщило, что миллиардер Геннадий Тимченко продал свой частный самолет Gulfstream G650 дочерней компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По оценке зарубежного агентства, стоимость самолета составляет около 50 млн долларов. Тимченко купил его в 2013 году, а в 2014 году бизнесмен попал под санкции. После чего он заявил, что компания, обслуживающая его самолет, аннулировала контракт из-за санкций.