Reuters: до возгорания в Черном море один из танкеров не смог зайти в российский порт из-за санкций США

Руководство газового терминала «Мактрен-Нафта» запретило одному из танкеров, который позже загорелся в Черном море, входить в порт Темрюк из-за угрозы санкций США, утверждает агентство Reuters.

Танкеры под названиями «Канди» и «Маэстро» были включены в санкционный список США из-за поставок топлива в Сирию в 2016-2018 годах, отмечает агентство.

Источники Reuters добавляют, что «Маэстро» встретился в Керченском проливе с судном Venice, на которое был загружен сжиженный газ из порта Темрюк, а после попытки загрузить газ на Maestro оба судна загорелись.

Напомним, 21 января в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. Более тридцати моряков с обоих судов оказались за бортом (17 человек с «Кандия» и 14 с «Маэстро»). В результате инцидента погибли 14 человек.