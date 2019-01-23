Москвича приговорили к трем годам тюрьмы за ложный звонок о бомбе в Госдуме

Суд в Забайкальском крае приговорил 23-летнего москвича Ярослава Рогожникова к трем годам лишения свободы за ложные сообщения о террористических актах. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Рогожников, находясь в Чите, позвонил в полицию и рассказал о взрывных устройствах якобы заложенных в зданиях Госдумы, Останкинского телецентра и УМВД по Забайкальскому краю.

В итоге сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал москвич. Оказалось, что Рогожников уже был ранее судим за совершения аналогичных преступлений, при этом каких-либо хронических психических заболеваний или расстройств у него нет.

Напомним, в сентябре 2017 года в России началась волна звонков о минировании зданий. Эвакуация коснулась Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. За месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. По факту звонков были возбуждены уголовные дела.

Позже депутаты Госдумы разработали поправки в закон о «ложном сообщение об акте терроризма». Согласно новым правилам, наказание по статье 207 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет, в случае если сообщения о готовящемся взрыве или поджоге касались объектов социальной инфраструктуры или повлекли причинение крупного ущерба (более млн рублей).

Также поправки предполагают выделение в отдельный состав статьи 207 УК РФ ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». В этих случаях предусматривается наказание до 6-8 лет лишения свободы. Максимальные меры — от 8 до 10 лет лишения свободы — предусмотрена в случае, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия.