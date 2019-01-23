«Открытая Россия» призвала СПЧ посодействовать в закрытии уголовного дела против одного из членов движения Анастасии Шевченко
«Новая газета»редакция
Движение «Открытая Россия» обратилась к Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вмешаться в ситуацию и оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из участников движения Анастасии Шевченко. «Новая газета» публикует открытое письмо «Открытой России»:
21 января в отношении члена совета Движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко заведено уголовное дело по статье 284.1 УК («осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Это первый случай уголовного преследования по этой статье в России.
Данное уголовное дело является политическим мотивированным и сфабрикованным от начала до конца. Само по себе законодательство о запрете так называемых «иностранных нежелательных организаций» принято в целях борьбы с оппозиционными структурами и противодействия активности гражданского общества. Решения о внесении организаций в список нежелательных принимаются во внесудебном порядке, по инициативе и на усмотрение прокуратуры и Минюста. Многие из решений откровенно абсурдны. Часть организаций из списка не существует ни юридически, ни фактически, а внесенная в список «Открытая Россия» не является иностранной – это российское общественное движение, созданное гражданами России, состоящее из граждан России, действующее на территории России и финансируемое гражданами России.
Фактически, сегодня речь идет об уголовной ответственности за сотрудничество с российским оппозиционным движением, действующим строго в рамках российского законодательства. Иначе как политическими репрессиями такие действия правоохранительных органов назвать нельзя. Равно как и действия российских властей в целом, подготовивших для этого законодательную базу.
Мы призываем Совет по развитию гражданского общества и правам человека вмешаться в ситуацию и оказать содействие в немедленном прекращении уголовного дела в отношении Анастасии Шевченко, а также череды проводимых в его рамках обысков и допросов политических активистов по всей стране. Кроме того, мы просим Совет оказать содействие в скорейшем внесении изменений в российское законодательство в целях полной ликвидации института «организаций, деятельность которых признана нежелательной». Нельзя допустить, чтобы существовала возможность привлечения к какой бы то ни было ответственности за политическую деятельность только на основании того, что такая деятельность идеологически расходится с позицией действующей власти или, тем более, находится к ней в оппозиции.
Под обращением подписались:
- Сергей Алексашенко, экономист.
- Андрей Бабушкин, председатель «Комитета за гражданские права».
- Станислав Белковский, политолог, публицист.
- Сергей Бойко, председатель Либертарианской партии России.
- Борис Вишневский, Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
- Данила Гальперович, журналист.
- Юлия Галямина, муниципальный депутат Тимирязевского района.
- Леонид Гозман, общественный деятель.
- Борис Грозовский, Экономический обозреватель, колумнист Republic, InLiberty, Forbes Russia, The Moscow Times, The New Times, «Сноб».
- Дмитрий Гудков, политик.
- Сергей Давидис, руководитель Программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал».
- Олег Кашин, журналист.
- Александр Кынев, политолог.
- Елена Лукьянова, доктор юридических наук, адвокат, директор агентства мониторинга эффективности правоприменения.
- Константин Мерзликин, заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС).
- Владимир Милов, политик, экономист.
- Сергей Митрохин, политик, председатель московского отделения партии «Яблоко».
- Андрей Морев, глава муниципального округа Якиманка.
- Дмитрий Муратов, журналист.
- Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива».
- Дмитрий Орешкин, политолог.
- Лев Пономарёв, исполнительный директор движения «За права человека».
- Максим Резник, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
- Евгений Ройзман, политик.
- Лев Рубинштейн, поэт, публицист.
- Зоя Светова, правозащитник, журналист.
- Роман Удот, член Совета движения «Голос».
- Евгения Чирикова, Координатор социально-экологического портала activatica.org.
- Виктор Шендерович, писатель, поэт, драматург.
- Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политического комитета партии «Яблоко».
- Константин Янкаускас, муниципальный депутат района Зюзино.
- Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский.
Напомним, против Ксении Шевченко возбудило дело по статье за участие в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной (статья 284.1 УК РФ) возбудили 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. Шевченко оставили на ночь в изоляторе временного содержания, а 22 января суд должен был избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 23 января. Дому у женщины осталось двое несовершеннолетних детей.