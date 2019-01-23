«Открытая Россия» призвала СПЧ посодействовать в закрытии уголовного дела против одного из членов движения Анастасии Шевченко

Движение «Открытая Россия» обратилась к Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вмешаться в ситуацию и оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из участников движения Анастасии Шевченко. «Новая газета» публикует открытое письмо «Открытой России»:

21 января в отношении члена совета Движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко заведено уголовное дело по статье 284.1 УК («осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Это первый случай уголовного преследования по этой статье в России.

Данное уголовное дело является политическим мотивированным и сфабрикованным от начала до конца. Само по себе законодательство о запрете так называемых «иностранных нежелательных организаций» принято в целях борьбы с оппозиционными структурами и противодействия активности гражданского общества. Решения о внесении организаций в список нежелательных принимаются во внесудебном порядке, по инициативе и на усмотрение прокуратуры и Минюста. Многие из решений откровенно абсурдны. Часть организаций из списка не существует ни юридически, ни фактически, а внесенная в список «Открытая Россия» не является иностранной – это российское общественное движение, созданное гражданами России, состоящее из граждан России, действующее на территории России и финансируемое гражданами России.

Фактически, сегодня речь идет об уголовной ответственности за сотрудничество с российским оппозиционным движением, действующим строго в рамках российского законодательства. Иначе как политическими репрессиями такие действия правоохранительных органов назвать нельзя. Равно как и действия российских властей в целом, подготовивших для этого законодательную базу.

Мы призываем Совет по развитию гражданского общества и правам человека вмешаться в ситуацию и оказать содействие в немедленном прекращении уголовного дела в отношении Анастасии Шевченко, а также череды проводимых в его рамках обысков и допросов политических активистов по всей стране. Кроме того, мы просим Совет оказать содействие в скорейшем внесении изменений в российское законодательство в целях полной ликвидации института «организаций, деятельность которых признана нежелательной». Нельзя допустить, чтобы существовала возможность привлечения к какой бы то ни было ответственности за политическую деятельность только на основании того, что такая деятельность идеологически расходится с позицией действующей власти или, тем более, находится к ней в оппозиции.