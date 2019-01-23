В Крыму прошли обыски в домах крымских татар

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю провели обыски в домах крымских татар в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Эвелина Арифова, в доме родителей которой в Симферополе прошел один из обысков, подозревается в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана. Сотрудники ФСБ приехали в дом Арифовых в шесть утра, предъявили постановление об обыске, выписанное Киевским районным судом Симферополя, и изъяли планшет. Родителям Арифовой выписали повестку на допрос 25 января.

Эвелина Арифова в настоящий момент находится на территории материковой Украины и подтверждает, что является заместителем командира крымскотатарского отряда имени Номана Челебеджихана, однако также утверждает, что в Крыму не была с 2014 года, и родители к ее деятельности не имеют отношения.

Еще один обыск по аналогичному делу сотрудники ФСБ провели в селе Даниловка Красногвардейского района.

Крымскотатарский добровольческий отряд был создан в 2014 году преимущественно из крымских татар, занимался охраной админграницы с Крымом и участвовал в энергоблокаде полуострова. ФСБ регулярно проводит оперативные действия в рамках расследования участия активистов в деятельности отряда.