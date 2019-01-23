«Эхо Москвы в Ярославле» отменило эфир с ЛГБТ-активистами после угроз

«Эхо Москвы» в Ярославле» отменило эфир с ЛГБТ-активистами после поступления угроз. Об этом в фейсбуке сообщила главный редактор радиостанции Людмила Шабуева.

Эфир в 8 часов утра 23 января был анонсирован на странице регионального «Эха Москвы» за день до этого. Журналисты позвали в студию активистов инициативы «Каллисто», которая проводила в городе пикеты в рамках акции #saveLGBTinRussiа.

В комментариях к своему посту она уточнила, что пока не будет говорить подробно о содержании угроз. Позже Шабуева рассказала «Новой», что в начале журналистов смутили негативные комментарии, некоторые из них, в том числе и депутаты регионального заксобрания, обвиняли их в гей-пропаганде.

После в час ночи ей с неизвестного номера позвонил мужчина: «Если вы сделаете такой эфир, то ваших гостей будут поджидать с битами. У вас тоже будут проблемы», — вспомнила его слова Шабуева.

Сами герои выпуска узнали об отмене уже утром в редакции, им самим угрозы не поступали. «Мы уже были в эфирной студии, когда нам сообщили об отмене передачи. Из редакции «Эха» мы ушли спокойно, никто нас там с битами не поджидал», — рассказала 76.ru активистка Алан Ерох. В назначенное время, согласно расписанию, был проведен эфир об уничтожении санкционных и просроченных продуктах, а также платных бахилах в больницах Ярославля.

Активисты планировали рассказать слушателям о своей акции, посвященной новой волне преследований геев в Чечне, а журналисты «подготовили к эфиру комментарии чеченской диаспоры, уполномоченного по правам человека, ректора ЯрГУ». «Никакой пропаганды не планировалось, мы хотели обсудить тему максимально корректно», — рассказал представитель радиостанции изданию YarNews.

Анонс эфира с ЛГБТ-активистами в фейсбуке, как отмечает YarNews, собрал большое количество негативных комментариев, в том числе от местных чиновников и депутатов. «Это дешевый пиар на спорной теме, для многих бесспорной. Это не нормально. Преследовать может и не надо, хотя.... но пропагандировать точно нельзя. Ваш эфир - это пропаганда. Других тем нет?» — писал депутат областной думы Илья Тедеев.

Казак разорвал плакаты в защиту ЛГБТ России на пикете в Волгоградеhttps://t.co/bRhAM702tN#saveLGBTinRussia pic.twitter.com/gE38CHPf0P — !Alliance | Альянс! (@hetero_for_lgbt) January 22, 2019

Напомним, акция #saveLGBTinRussiа прошла в нескольких городах России в середине января. Ее целью было рассказать о новых преследованиях ЛГБТ в Чечне с декабря прошлого года, в результате которых, по данным Российской ЛГБТ-сети, уже были задержаны около 40 человек, а еще два человека были убиты.