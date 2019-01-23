Потребовавшему развернуть самолет в Афганистан мужчине предъявили обвинение в угоне самолета

Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне самолета с угрозами насилия (п. «в» ч.2 ст. 211 УК) Павлу Шаповалову, который 22 января потребовал направить в Афганистан рейс «Сургут-Москва».

Мужчину задержали спустя несколько часов, когда самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, а у него дома прошли обыски. Ранее он уже был судим за порчу имущества. Следствие будет добиваться его ареста.

Шаповалову также назначили психолого-психиатрическую экспертизу, хотя тот, по воспоминаниям членов экипажа, вел себя адекватно, говорил связно и не выглядел пьяным. «Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — рассказала старший бортпроводник Ева Крайчек.

Медицинское освидетельствование мужчины, которое провели по требованию следствия, также показало, что наркотических и психотропных веществ или алкоголя в крови у Шаповалова не было.

Вечером СК также опубликовал фрагменты допроса Шаповалова. На них он не называет конкретных причин своего поступка, однако говорит, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. При этом, по его словам, «не так все просто, как кажется с первого раза».

Напомним, 22 января пассажир рейса «Сургут-Москва» Павел Шаповалов, угрожая якобы имевшимся у него оружием, потребовал у пилотов направить лайнер в Афганистан. Экипажу, по данным СМИ, удалось убедить мужчину в том, что воздушное судно необходимо отправить в Ханты-Мансийск на дозаправку. Территория вокруг аэропорта была оцеплена, из здания аэровокзала вывели персонал и мужчину задержали.