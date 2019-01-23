РАН извинилась перед патриархом Кириллом за ошибку о присвоении ему звания почетного профессора

Российская академия наук извинилась перед патриархом Кириллом и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенкой за неверные сообщения от пресс-службы о присвоении им звания почетных профессоров. Заявление академии опубликовано на ее сайте.

Сейчас президиум РАН намерен внести изменения в документы организации, регулирующие присвоение звания почетного профессора, добавили в академии.

О том, что главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко присвоили звание почетных профессоров РАН, пресс-служба академии рассказала 18 января.

Почетное звание патриарху Кириллу в частности пресс-секретарь академии Светлана Попова объясняла тем, что тот часто выступал «за популяризацию науки» и появлялся в научно-популярной передаче Сергея Капицы «Очевидное - невероятное». Церемония присвоения звания была назначена на 22 января, однако ее отменили спустя несколько часов после появления новости.

Звание «почетный профессор РАН», согласно уставу, присуждается президиумом академии «выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами».