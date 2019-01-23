Роскомнадзор разблокировал более ста тысяч IP-адресов Microsoft

Роскомнадзор снял ограничение доступа со 130 тыс. IP-адресов, принадлежащих компании Microsoft, которое было наложено в рамках блокировки мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Решение объяснили тем, что подсеть долгое время не использовалась для поддержания функционирования Telegram. Накануне ведомство сообщило о снятии блокировок с 2,7 млн IP-адресов облачного провайдера Amazon по той же причине.

Как писал Филипп Кулин, создатель сервиса Usher2.Club, отслеживающего выгрузки Роскомнадзора, 62.9% оставшихся после этого заблокированными подсетей приходились на облачный хостинг DigitalOcean, 14.8% — на Microsoft, 7.4% — на хостинг-провайдера Hetzner, 10.2% — на другие хостеры, остальные 4.7% — на мессенджеры BlackBerry, Telegram и Line.

Кулин также отмечал, что разблокирование серверов Amazon решит проблему с бойлерами Ariston. В середине января в компании подтвердили, что сбой в работе мобильного приложения, которое позволяет дистанционно управлять техникой, был связан с масштабными блокировками Роскомнадзором IP-адресов мессенджера Telegram.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы в апреле прошлого года, после того как руководство компании отказалось предоставить ФСБ ключи от зашифрованной переписки пользователей.

Роскомнадзор осуществляет ограничение доступа к запрещенным ресурсам по IP-адресу, однако мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства российских пользователей. При этом в ходе блокировок был заблокирован ряд нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google и Amazon.

Русская служба «Би-би-си» в середине декабря сообщала, что Роскомнадзор планирует внедрить в 2019 году новую технологию для борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с мессенджером Telegram, стоимостью 20 млрд рублей.

По данным издания, в ведомстве планировали начать применять систему анализа и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection, «глубокий анализ пакетов»), которую используют для блокировки отдельных протоколов. После этого Жаров в интервью ТАСС опроверг информацию о разработке ведомством новой системы блокировки приложений и сайтов стоимостью 20 млрд рублей.