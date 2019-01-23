Свидетели обвинения по делу «Седьмой студии» рассказали об обналичивании средств на спектакли

В Мещанском районном суде допросили еще двух свидетелей обвинения по делу «Седьмой студии» — индивидуальных предпринимателей Валерия Синельникова и Дмитрия Дорошенко, рассказавших о том, как якобы по указанию обвиняемых обналичивали средства, выделенные на спектакли.

Согласно обвинительному заключению, Синельников и Дорошенко вместе со знакомым бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Ниной Масляевой Валерием Педченко занимались обналичиванием денежных средств, которые поступали «Седьмой студии» по госконтракту на организацию театрального проекта «Платформа». Связь с подельниками Синельников поддерживал по электронной почте.

В суде Синельников показал, что занимался только обналичиванием средств, цель которого «была всем понятна». Как актер и «бывший руководитель театра» Синельников выразил уверенность, что действия Педченко и Масляевой по обналичиванию средств контролировали руководители «Седьмой студии» — Юрий Итин и Алексей Малобродский. О роли режиссера Кирилла Серебренникова в якобы имевших место махинациях свидетель осведомлен не был.

За свои услуги по обналичиванию Синельников брал 10% от обналиченных средств. Однако свидетель путал имена руководителей «Седьмой студии» и затруднился объяснить, какой конкретно деятельностью занималась «Седьмая студия». Также свидетель не вспомнил своей подписи под договорами о проведении спектаклей проекта «Платформа».

Свидетель Дорошенко занимался созданием подставных фирм, на счета которых перечислялись средства «Седьмой студии». Указания по обналичиванию отдавал Педченко, и он же забирал обналиченные средства. О назначении денег свидетель не знал.

Ранее защита обвинила Педченко в даче ложных показаний. Адвокат бывшего гендиректора «Седьмой студии» Алексея Малобродского Ксения Карпинская обратила внимание на противоречия в показаниях Педченко, которые он давал на следствии и в суде. Свидетель сказал, что его показания в суде более точные, хотя на предыдущем заседании утверждал обратное.

Напомним, фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе Нине Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены основанной режиссером Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Масляева – единственный фигурант дела, который признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело, как и дело бывшего продюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой, которая покинула Россию, выделено в отдельное производство.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.