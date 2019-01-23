Петербургский суд обязали принять иск сторонницы Навального ко «ВКонтакте» за передачу данных Центру «Э»

Санкт-Петербургский городской суд обязал Смольнинский районный суд принять к рассмотрению по существу иск главы уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой к соцсети «ВКонтакте» о незаконном разглашении персональных данных МВД, сообщила пресс-служба судов города.

В ноябре Смольнинский суд оставил иск без движения якобы из-за наличия ошибок, а в декабре отклонил иск, объяснив это тем, что недостатки все еще не были устранены.

Иск к соцсети активистка подала в конце октября. Она требовала от «ВКонтакте» возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей из-за разглашения ее личной информации сотрудникам Центра «Э» МВД, хотя расследования уголовного дела или проверки заявления в отношении нее те не проводили. После этого МВД передало эти сведения в Роскомнадзор, который оштрафовал Чанышеву за нарушение закона «О персональных данных» по ст. 19.7 КоАП.

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Сотрудники полиции, сославшись на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», потребовали раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, личные данные при регистрации, IP-адрес, а также информацию о других администраторах «Команда Навального | Уфа». Однако по мнению юриста правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, представляющего интересы Чанышевой, этого недостаточно для обоснования предоставления персональных данных.