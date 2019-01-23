Юристы Дерипаски решили принудительно взыскать с Рыбки и Лесли 1 млн рублей

Юристы российского олигарха Олега Дерипаски намерены принудительно исполнить решение суда о взыскании 1 миллиона рублей с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Об этом РИА Новости рассказал адвокат Алексей Мельников.

По 500 тысяч рублей у обоих Дерипаска отсудил в июле прошлого года в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни: те в соцсетях опубликовали фотографии с бизнесменом, а также аудиозаписи его разговоров. Тогда Усть-лабинский районный суд Краснодарского края также обязал Рыбку и Лесли удалить из интернета все незаконно распространенные ими фото- и видеоматериалы, а также комментарии к ним.

«Что касается денежной компенсации, то мы пойдем путем принудительного исполнения этого решения», – сказал адвокат, отметив, что уже передал исполнительный лист судебным приставам.

Напомним, ранее в январе тайландский суд приговорил россиянина Александра Кириллова и гражданку Беларуси Вашукевич к условному сроку по делу о нелегальном секс-тренинге, после чего их депортировали. 17 января их задержали в аэропорту сотрудники российского МВД, объяснив это тем, что задержание происходило в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).

Их поместили в изолятор временного содержания, однако после того, как 72 часа задержания истекли 22 января их отпустили, а Нагатинский районный суд в тот день прекратил производство по делу об их аресте. На пресс-конференции 23 января адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский уточнил, что ее отпустили под подписку о невыезде.

На пресс-конференции Зацаринский также усомнился в словах главы МИДа Беларуси, рассказавшего о своем участии в освобождении Вашукевич по поручению президента страны Александра Лукашенко. «Я белорусских дипломатов не видел, ни на следственных действиях ни в ИВС <..> Они не обращались к А.Вашукевич, не посещали ее. Мы никаких дипломатов не видели», – заявил он.

Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального опубликовал расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске. Оно было основано на информации из инстаграма Рыбки и ее книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».

В расследовании Навального утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. В прошлом году Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни.

21 января Навальный опубликовал записи телефонных разговоров, в которых обсуждаются вопросы о деле Рыбки. Политик утверждает, что на записях якобы слышны голоса Дерипаски и связанных с ним людей, которые обсуждают, как добиться тюремного срока для Рыбки в Таиланде