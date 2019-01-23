Захарова: российские «частные охранные компании» готовят кадры для силовых структур Судана

В Республике Судан находятся неназванные российские «частные охранные компании», которые занимаются там исключительно подготовкой местных силовиков, заявила на брифинге представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. По данным The Times, наемники «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера» участвовали в патруле антиправительственных митингов в Судане.

«В Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам. При этом их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур Республики Судан», — сказала Захарова (цитата по РИА Новости).

При этом она обвинила журналистов The Times в «продолжении антироссийской кампании с использованием элементов дезинформации», а их публикацию назвала фейком.

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Напомним, источники газеты The Times среди оппозиции страны предоставили им фотографии с антиправительственных митингов в столице Судана Хартуме. На них присутствовали люди «неафриканской внешности», которые, как утверждала газета, были наемниками «ЧВК Вагнера». На фото они передвигались на бронированном автомобиле.

Антиправительственные митинги проходили в 30 городах Судана против повышения цен на топливо, хлеб и муку, а также против дефицита продуктов. Суданцы поджигали офисы правящей Партии национального конгресса и требовали отставки президента и правительства. В ходе протестов погибли несколько десятков человек, были арестованы около тысяч человек.

Как писал The Bell, в стране открыла свое подразделение Meroe Gold компания «М-Инвест», которую в СМИ связывают с Пригожиным. Ранее похожее подразделение Lobaye Invest она открыла в Центральноафриканской республике. В июне «Новая» писала о том, что в Судане, вслед за ЦАР, также стали замечать россиян в военной форме.

По данным Le Monde, бизнесмен Пригожин в августе 2018 года присутствовал на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок, которая проходила в столице Судана Хартуме. Согласно сообщению на сайте МИД России, по итогам этой встречи была подписана декларация о создании центральноафриканского объединения оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира в Центральноафриканской республике (ЦАР).