Потребовавшего развернуть самолет в Афганистан мужчину арестовали на два месяца

Ханты-Мансийский районный суд ХМАО арестовал на 2 месяца жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемому в угоне 22 января самолета, следовавшего по рейсу «Сургут-Москва» (п. «в» ч.2 ст. 211 УК), передает РИА Новости.

Назначенное ему медицинское освидетельствование показало, что что наркотических и психотропных веществ или алкоголя в крови у Шаповалова не было, его направят также на психолого-психиатрическую экспертизу.

По воспоминаниям членов экипажа, вел себя адекватно, говорил связно и не выглядел пьяным. «Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — рассказала журналистам старший бортпроводник Ева Крайчек.

Одна из бортпроводниц также рассказала на допросе, что мужчина, требуя повернуть самолет в Афганистан, говорил, что причастен к терактам 11 сентября в США.

Напомним, 22 января пассажир рейса «Сургут-Москва» Павел Шаповалов, угрожая якобы имевшимся у него оружием, потребовал у пилотов направить лайнер в Афганистан. Экипажу, по данным СМИ, удалось убедить мужчину в том, что воздушное судно необходимо отправить в Ханты-Мансийск на дозаправку. Территория вокруг аэропорта была оцеплена, из здания аэровокзала вывели персонал и мужчину задержали, а у него дома прошли обыски.