ФСБ заявила о задержании в Крыму члена крымскотатарского батальона. В самом отряде о нем не слышали

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании на полуострове неназванного участника крымскотатарского добровольческого отряда имени Номана Челебеджихана (батальон «Аскер») по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 280 УК).

Житель Крыма 1994 года рождения, как утверждает ведомство, присоединился к отряду в 2016 году, прошел специальную подготовку по обращению со стрелковым оружием и исполнял обязанности основателя отряда Ленура Ислямова. Пресс-служба ФСБ также распространила видео, на котором показан человек с закрытым лицом, которого задерживают сотрудники ведомства.

Глава «Аскера» Ленур Ислямов заявил «Новой», что не знает задержанного и тот не участвовал в деятельности отряда Номана Челебеджихана и гражданского формирования «Аскер».

Сегодня утром сотрудники ФСБ провели в Крыму ряд обысков в рамках расследования уголовных дел об участии крымчан в незаконном вооруженном формирования.

Обыски прошли в домах крымских татар в Симферополе и Красногвардейском районе. Была изъята техника, однако сами подозреваемые по делу находятся на материковой территории Украины. В отношении одного из них, жителя села Даниловка Бекира Абултарова, Ислямов также сказал, что он не имеет отношения к «Аскеру».

Батальон «Аскер» — добровольческое крымскотатарское формирование, декларируемой целью которого является возврат Крыма в состав Украины. Бойцы батальона выступили организаторами энергоблокады полуострова в 2015 году.