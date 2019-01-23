В Амурской области задержали владельца приюта для собак после гибели более 40 животных

В городе Благовещенске Амурской области задержали владельца приюта для собак по подозрению в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК), сообщается на сайте МВД.

Министерство отмечает, что в полицию поступило заявление, в котором говорилось, что в приюте собаки содержатся в ненадлежащих условиях. Приехав на место, оперативники обнаружили трупы животных, ветеринары заключили, что они погибли от истощения.

Владелец приюта сейчас находится в изоляторе временного содержания, отметили в МВД.

Ранее издание «Амурская правда» сообщало, что речь идет о приюте «Дружок», владельцем которого является Вячеслав Золотарев. Оно отметило, что полицейские обнаружили на его территории трупы 47 собак.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Он запрещает, в частности, размещение контактных зоопарков в торговых центрах, содержание животных в ресторанах и барах и их убийство «под каким бы то ни было предлогом». Также по закону нельзя отстреливать бездомных животных.

Напомним, законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его приняли в марте 2011-го. Планировалось, что второе чтение пройдет в июне прошлого года, однако тогда его решено было перенести и в итоге оно состоялось 18 декабря. На следующий день законопроект был одобрен нижней палатой парламента в третьем чтении.

С требованием принять законопроект не раз выступали зоозащитники. В частности, в ноябре 2017 года они проводили голодовку у здания Госдумы.