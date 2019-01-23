Члена «Открытой России» отправили под домашний арест по первому в стране уголовному делу о «нежелательных организациях»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест до 20 марта члена федерального совета движения «Открытой России» Анастасию Шевченко по уголовному делу о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), сообщает «Правозащита Открытки».

Следователь настаивал на домашнем аресте: поскольку у Шевченко есть открытые визы в загранпаспорте, та может скрыться. Однако ее защитники напомнили, что паспорт, как и ряд других документов у нее отобрали в ходе обысков.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Ковалевич просил отпустить ее под подписку о невыезде или под залог, поскольку у женщины есть трое несовершеннолетних детей: двух из них нужно водить школу, а к еще одному — ездить в интернат, поскольку она является его единственным опекуном.

Ранее движение «Открытая Россия» попросило Совет по правам человека при президенте вмешаться в ситуацию и оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении Шевченко. «Иначе как политическими репрессиями такие действия правоохранительных органов назвать нельзя. Равно как и действия российских властей в целом, подготовивших для этого законодательную базу», — говорилось в их заявлении.

О возбуждении уголовного дела против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. В тот же день прошли обыски у активистов движения в Ростове-на-Дону, а также Татарстане. Саму Шевченко в тот день задержали и оставили на ночь в изоляторе временного содержания.

За предыдущий год у Шевченко уже было два административных нарушения за участие в публичных мероприятиях движения (ст. 20.33 КоАП). Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков отмечал, что за три года с момента появления статьи в КоАП по ней привлекали исключительно активистов «Открытой России». «Рано или поздно попытка возбудить уголовное дело, по этой логике, должна была случиться», — писал он.

По данным Znak.com, всего за последний год по ст. 20.33 КоАП привлекли 53 человек. Если число административных нарушений за год достигнет двух, они также потенциально могут стать фигурантами уголовного дела. Так, из этих активистов по два постановления об административном нарушении по данной статье, вступивших в силу, есть у семи человек, у еще двух активистов — по четыре таких постановления.