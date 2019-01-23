Роскомнадзор обязался блокировать «деструктивные» сайты по наводке центра «мониторинга молодежной среды». На его работу выделят 200 млн рублей в год

Роскомнадзор подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», по наводке которой будет блокировать материалы, «склоняющие несовершеннолетних к преступлениям», сообщается в фейсбуке надзорного ведомства.

Роскомнадзор намерен ограничивать доступ к противоправной информации в сети на основании данных от центра, а также обмениваться с ним «информацией, методическими материалами и опытом работы, проводить совместных совещания, конференции, семинары», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Документ подписали руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и генеральный директор Центра Денис Заварзин.

О начале работы центра при Минобрнауки, созданного по поручению президента России, ранее сообщил «Коммерсант». На его работу, согласно проекту, в течение ближайших трех лет министерство намерено потратить 628 млн рублей.

Сообщалось, что оно под контролем Росмолодежи будет искать «новейшие угрозы, деструктивные и антиобщественные явления». Его возглавил бывший помощник главы Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин.

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В конце 2018 года в силу вступили поправки, согласно которым владельцы сайтов должны удалять запрещенную информацию в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора о включении в Единый реестр. В ведомстве напомнили, что к запрещенной относится информация, в том числе «склоняющая несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни» (АУЕ, «колумбайн» или «скулшутинг», «зацепинг» и «руфинг»).