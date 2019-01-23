СК заподозрил в получении взяток начальника отдела по борьбе с оргпреступностью Чехова и его заместителя

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о получении полицейскими взяток в подмоскосковном Чехове (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК), сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Следствие считает, что начальник отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по Чехову в декабре 2018 года «получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тыс. рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия».

Начальник пресс-службы ГУМВД России Татьяна Петрова уточнила РИА Новости, что взятка была дана «за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности».

Фигурантом второго уголовного дела стал старший инспектор этого же отдела, сообщили в СК. Он, по мнению следствия, в конце ноября прошлого года получил 200 тысяч рублей от местного бизнесмена «за общее покровительство». По словам Петровой, полицейский получил взятку от предпринимателя «за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе».

СК также сообщил об обысках в домах и служебных кабинетах подозреваемых. Как отмечал РБК, они начались утром 23 января, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СК по Подмосковью Ольга Врадий рассказала изданию, что они еще продолжаются. По словам источника РБК, они проходят у главы полиции Чехова Александра Большакова и его заместителя Александра Зайцева.