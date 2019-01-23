В Приморье прокуратура начала проверку после рассказа родителей о лекциях «криминальных авторитетов» для школьников
Прокуратура Приморского края проверит сообщения об «уроке полового воспитания» для учеников сельской школы, который якобы провели «криминальные авторитеты». Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.
О странных занятиях накануне написали пользователи сайта Pikabu.ru: родители ученика школы в селе Первомайское Михайловского района жаловались на то, что бывшие заключенные провели для мальчиков из пятых-седьмых классов лекцию о правилах поведения в колониях.
Четверо «бандитов», которых директор школы якобы представила как «смотрящих за селом», «в грубой форме, с матами» рассказали, «что делать в жизни и не делать», а также «что с ними будет на зоне» за однополые интимные связи.
Региональному изданию PrimaMedia, обратившему внимание на публикацию, руководство школы рассказало, что со школьниками разговаривали «сельские мужики». Позднее они провели собрание с родителями, участковым и главой сельского поселения Александром Ухаботиным, ранее бывшим директором школы.
Последний рассказал PrimaMedia, что сам инициировал встречу, узнав о сексуальных домогательствах между учениками. Ее проводили он и еще трое его знакомых, которые не призывали детей «жить по воровским законам». О том, являются ли они криминальными авторитетами, Ухаботин прямо не ответил:
по его словам, посадить можно каждого, но «криминальными авторитетами» их назвали голословно.
На самой «лекции» при этом они якобы ругали «гей-пропаганду» в интернете:
«Многие страны пропагандируют и гей-парады, и нетрадиционные отношения, но у нас Россия и свои традиции.
Не было того, о чем теперь пишут. Не пугали мы мальчишек <..> Cейчас детям допускается многое, влияет интернет, где много показывают нехорошего».
Местный участковый, по словам и.о. главы Михайловского района Петр Зубок, также отказался называть «спикеров» криминальными авторитетами: «Кто их назвал авторитетами?
Авторитет, как сегодня участковый сказал, здесь один — это я, участковый. И «смотрящий» — это я, участковый.
Ни один из этих родителей (среди троих выступавших был отец учащегося в школе — ред.) к уголовной ответственности не привлекался. Вы знаете, кто может быть смотрящим? Человек с тюремным прошлым».