Правительство отложило на неопределенный срок введение соцнормы на электричество

Кабинет министров решил отложить введение социальный нормы на электричество на неопределенный срок, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.

Джус объяснил, что этот вопрос будет рассмотрен после того, как правительство «детально определит финансовые последствия» для различных слоев населения с учетом мониторинга их реальных доходов за 2019 год.

Суть предложенных изменений заключалась в том, что граждане, потребляющие до 300 кВт.ч в месяц, будут платить за электроэнергию по действующим базовым тарифам. Тот, кто потребит электричество от 300 до 500 кВт.ч в месяц, заплатит по повышенному тарифу. Если же расходы электричества в месяц превысят 500 кВт.ч, придется платить по еще большей ставке.

При этом в Минэнерго утверждали, что введение таких социальных норм может привести к увеличению финансовой нагрузки на население, а также к другим серьезным социально-экономическим последствиям.

По данным «Коммерсанта», Минэнерго оценивало объем переплаты за население в 368 млрд рублей в 2017 году, а к 2022 году эта цифра ​может вырасти до 417 млрд рублей. Это возникает из-за того, что население платит по одним тарифам, а промышленные потребители — по более высоким, что позволяет госхолдингу «Россети» содержать и строить новые сетевые объекты.

В прошлый раз, когда в 2014 году правительство рассматривало вопрос о введение разных тарифов на разный объем потребления, эту реформу отложили из-за риска роста социальной напряженности.