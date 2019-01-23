Сенатор Клишас не придет на рассмотрение своих законопроектов в Госдуме

Сенатор Андрей Клишас не планирует присутствовать на рассмотрении в Госдуме своих законопроектов о неуважении к власти и запрете фейковых новостей, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на его помощника.

Рассмотрение пройдет 24 января. Помощник Клишаса рассказал телеканалу, что сенатор будет во время слушаний в Красноярском крае, и поэтому ««по информации на данный момент, не придет» на слушания. Источники «Дождя», близкие к руководству Госдумы, отмечают, что сенатор не хочет присутствовать на обсуждении законопроектов.

Как объяснил «Новой газете» помощник Клишаса, сенатор находится в плановой командировке, и по регламенту представлять законопроект может соавтор, которым является сенатор Дмитрий Вяткин.

Как отмечает «Дождь», депутаты на совете Думы выдвинули несколько условий Клишасу. Среди них то, что на все законопроекты должно прийти четыре отзыва, а сам сенатор должен быть на обсуждении законопроектов вместе с представителем правительства. Сейчас, сообщает телеканал, у законопроектов два отзыва, а 23 января Генпрокуратура изменила свою позицию по законопроектам Клишаса. Ранее ведомство их не поддержало.

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Четверо депутатов Государственной думы — Владимир Водолацкий, Магомед Гаджиев, Юрий Мищеряков и Петр Пимашков — сняли свои подписи под двумя законопроектами Клишаса. О причинах подобного решения не сообщалось.

Законопроекты поддержали три комитета Госдумы — по законодательству, по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции. С критикой законопроектов выступили Генеральная прокуратура, впоследствии изменившая свою позицию, а также профильные министерства и ведомства — Минкомсвязи, Роскомнадзор и Минюст.

Первый законопроект Клишаса предлагает запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Второй документ позволяет блокировать материалы, в которых присутствует «явное неуважение» к обществу, представителям власти и государственным символам.

В январе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов. Это произошло после того, как «Новая газета» опубликовала интервью с Клишасом, в котором прозвучало высказывание о «Госдуре». Позднее в нижней палате парламента заявили, что работа над законопроектами «идет в обычном режиме».