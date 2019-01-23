В ВТБ опровергли информацию о планах списать долги Дерипаски после снятия санкций с En+

Когда с компании En+ снимут американские санкции, ее акционер Олег Дерипаска останется должен ВТБ, «никакого списания долга или зачета не происходит», заявил Интерфаксу председатель правления банка Юрий Соловьев.

«Происходят определенные сложные юридические и технологические изменения в структуре долга, но долг не прощается, он абсолютно весь остается, просто его формат со стороны финансовых технологий и юридических аспектов несколько изменяется для того, чтобы состоялась передача акций и фактический выход из-под санкций самой компании, что является самой важной целью, с нашей точки зрения, на настоящем этапе», — объяснил Соловьев.

Он также добавил, что не хотел бы комментировать другие детали сделки по выводу компании Дерипаски из-под санкций, потому что «финальная структура сделки будет определена (…) в ближайшее время».

Ранее газета The New York Times сообщала, что соглашение с Минфином США позволит Олегу Дерипаске сохранить контроль над En+, а также избежать выплат банку ВТБ 100 млн фунтов долга.

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Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+, передав акции ВТБ.

В январе демократам в Конгрессе США не удалось отложить снятие санкций с компаний Дерипаски, что позволяет Минфину США перейти к плану по снятию санкций с Rusal, En+ и «Евросибэнерго», о котором было объявлено 19 декабря. Сам Дерипаска при этом останется в санкционном списке, а его активы по-прежнему будут заблокированы.