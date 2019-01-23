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Спикер парламента Венесуэлы объявил себя врио президента страны

Политика

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Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо перед тысячами демонстрантов в одном из районов Каракаса – Чакао объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, сообщило агентство AFP.

Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а также что будет использовать все экономические и дипломатические инструмента для восстановления демократии в Венесуэле.

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал избранного в мае 2018 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро «уступить должность легитимному лидеру».

С заявлением о признании Гуайдо выступила Канада, а также организация американских государств.

Ранее Гуайдо призывал военных не противодействовать уличным демонстрациям и принять участие в «восстановлении конституционного порядка». «Пришло время защитить конституцию и будущее ваших семей, мы просим не стрелять в нас, вы видели, что нас миллионы на улицах», — сказал политик.

Демонстранты перекрыли крупные магистрали города, которые превратились в места сбора людей. Во время этих уличных акций погибли четыре человека.

Напомним, Гуайдо в начале января уже заявлял о том, что готов взять на себя обязанности руководителя страны, после того как стал руководителем парламента Венесуэлы — Национальной ассамблеи. Он также упоминал о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка. Однако на этой неделе Верховный суд страны снял Гуайдо с поста председателя парламента страны.

В мае 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. При этом страна переживает тяжелейший экономический кризис. Против Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки.

Теги:
президент, венесуэла, россия

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