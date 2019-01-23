В России сократилась численность населения впервые за 10 лет

На 1 января 2019 года численность населения России составляет 146 миллионов и 793,7 тысячи человек, этот показатель сократился впервые 10 лет, сообщил Росстат.

В результате за прошлый год число россиян уменьшилось почти на 87 тысяч человек.

По данным ведомства, в 2018 год численность городского населения увеличилась примерно на 125 тысяч человек достигнув 109 млн и 326,9 тысяч человек, а сельское население уменьшилось на 211 тысяч, достигнув показателя 37 млн 342,4 тыс. человек.

При этом в Москве численность постоянного населения на 1 января 2019 года составляла 12 млн 630,3 тыс. человек против 12 млн 506,5 тыс. человек на 1 января 2018 года.

Эксперты, которых ранее опрашивали СМИ, утверждали, что основной причиной сокращения численность населения является сокращение рождаемости, так как в так называемый «детородный возраст» вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Среди причин, по которым упал миграционный прирост, называется сокращение числа мигрантов из Украины и Центральной Азии.