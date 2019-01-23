Медведев посоветовал «Роскосмосу» «больше делать» и «меньше говорить»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса» во время совещания, посвященному развитию госкорпорации, сообщило РИА Новости.

«Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — привело агентство слова Медведева. Премьер-министр также заявил, что «Роскосмосу» пора «заканчивать с прожектерством», так как это «бросается в глаза».

Среди проблем, которые есть у госкорпорации, глава правительства назвал неэффективное использование бюджетных средств и отставание от сроков строительства космодрома Восточный.

Премьер-министр уточнил, что в ближайшие три года кабинет министров выделит «Роскосмосу» 515 млрд рублей на освоение космоса, в том числе на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, программы пилотируемых полетов и развитие высокотехнологичных производств. Вице-премьер Юрий Борисов добавил, что «Роскосмосу» дан один месяц на улучшение финансовой дисциплины.

Напомним, в конце 2018 года «Роскосмос» выпустил годовой отчет о работе компании. Там утверждалось, что доля России в мировом экспорте ракетно-космической техники в 2017 году составила 8,5% вместо запланированных 24,5%. Это произошло, согласно отчету из-за частных космических компаний, в том числе принадлежащих бизнесмену Илону Маску, антироссийских санкций, низкого курса рубля и задержек поставок украинскими производителями.

Госкорпорация также отчиталась о пусках космических аппаратов в прошлом году: из запланированных 25 (без учета четырех запусков военного назначения) по факту прошли только 17. В остальных случаях запуски были перенесены на следующий год, причем в трех случаях — из-за задержек поставок или производства украинскими производителями, говорится в отчете.

Доля производства ракетно-космической техники в России от мирового объема составила 7,1% при плане ​7,7%. Корпорация объяснила это сокращением бюджетного финансирования.