Президент Венесуэлы объявил о разрыве дипломатических отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, передает Associated Press.

Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. США он обвинил в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо перед тысячами демонстрантов в одном из районов Каракаса – Чакао объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Глава США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом», а Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Мадуро «уступить должность легитимному лидеру».

Мадуро в ответ заявил, что США совершают «серьезную ошибку», навязывая Венесуэле нового президента. При этом по всей стране проходят демонстрации против Мадуро, AP со ссылкой на властей отмечает, что во время них погибли семь человек.

С заявлением о признании Гуайдо выступила Канада, а также организация американских государств и ряд других стран. В Европейском союзе призвали провести в Венесуэле выборы.

В мае 2018 года президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства. При этом страна переживает тяжелейший экономический кризис. В Венесуэле неоднократно проходили уличные протесты с требованием отставки Мадуро.