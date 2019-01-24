Правозащитники обратились в СК и Генпрокуратуру из-за новых жалоб на рабский труд в мордовской ИК-14

Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру с требованием проверить новые жалобы на рабский труд в мордовской колонии №14 (ИК-14), об этом «Новой газете» сообщили в организации.

В «Зону права» в январе поступили три жалобы от женщин, которые находились или продолжают находиться в ИК-14. В частности, одна из заключенных Ирина Ушанова утверждает, что ее и других осужденных заставляют выполнять сверхурочную работу.

Двое бывших осужденных мордовской колонии, в том числе экс-заместитель министра инвестиционной политики Саратовской области Гелена Алексеева, рассказали о низкой зарплате на швейном производстве. Также они сообщили, что заключенные шили для сотрудников колонии, а в случае получения производственных травм медработники скрывали эти факты, при этом администрация ИК-14 не предпринимала никаких действий.

«Мы считаем, что вышеприведенная информация свидетельствует о том, что бесчеловечные условия содержания в ФКУ ИК-14 практиковались на протяжении как минимум последних шести лет», — сообщил руководитель «Зоны права» Сергей Петряков.

Правозащитники в случае выявления нарушений просят СК возбудить уголовные дела, а Генпрокуратуру — принять меры прокурского реагирования и обеспечить безопасность Ушановой, которая в настоящее время находится в колонии.

Напомним, в декабре 2018 года СК по Мордовии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) против временно исполняющего обязанности начальника исправительной колонии № 14 Юрия Куприянова, в связи с информацией об использовании рабского труда.

После проверки выяснилось, что женщины занимались «пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы».

О рабском труде в мордовской ИК-14 рассказывала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая отбывала наказание в этом исправительном учреждении, еще в 2013 году. В ее жалобе говорилось, что бригады работали по 16 часов в день, иногда без выходных: «Все зависит от желания администрации, которая таким образом фактически осужденных склоняет к заведомо “рабскому” труду свыше нормы предусмотренного трудовым законодательством».

По ее словам, на производстве не было перерывов, из-за неисправного оборудования многие получали травмы, однако администрация колонии не предпринимала никакие меры. «Если осужденный на производстве получает травму, то администрация составляет документы о том, что он виноват в несоблюдении техники безопасности, вплоть до водворения в ШИЗО», — рассказывала Толоконникова.