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Трамп не сможет выступить с ежегодной речью в Палате представителей США до завершения шатдауна

Политика

 

В Палате представителей Конгресса США отказались предоставить возможность выступить с ежегодной речью президенту страны Дональду Трампу, пока не решится вопрос с шатдауном, сообщает Reuters. 

«Опять же, я жду возможности приветствовать вас в палате в взаимоприемлемую дату, когда будет работать правительство», – цитирует агентство письмо Председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси Трампу. 

В ответ президент США сообщил в своем твиттере, что перенос ежегодной речи является прерогативой Пелоси. Трамп также заявил, что в связи с произошедшим рассматривать альтернативный вариант для своего выступления не будет. Ранее он планировал это сделать, отмечает Associated Press. 

Напомним, 22 декабря ряд американских министерств приостановили свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства с выделением средств на строительство стены на границе с Мексикой. 

В начале января бюджет был принят, но без выделения средств на стену, хотя на этом настаивал Трамп. Президент США предлагал план по прекращению шатдауна в стране, включавший в себя продление программы «Dreamers» («Мечтатели») для детей мигрантов, которым грозит депортация, в обмен на выделение правительством 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Однако демократы отклонили его еще до официального объявления. 

Теги:
em, палата представителей, трамп, шатдаун, сша
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