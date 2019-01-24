Трамп не сможет выступить с ежегодной речью в Палате представителей США до завершения шатдауна

В Палате представителей Конгресса США отказались предоставить возможность выступить с ежегодной речью президенту страны Дональду Трампу, пока не решится вопрос с шатдауном, сообщает Reuters.

«Опять же, я жду возможности приветствовать вас в палате в взаимоприемлемую дату, когда будет работать правительство», – цитирует агентство письмо Председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси Трампу.

В ответ президент США сообщил в своем твиттере, что перенос ежегодной речи является прерогативой Пелоси. Трамп также заявил, что в связи с произошедшим рассматривать альтернативный вариант для своего выступления не будет. Ранее он планировал это сделать, отмечает Associated Press.

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019

Напомним, 22 декабря ряд американских министерств приостановили свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства с выделением средств на строительство стены на границе с Мексикой.

В начале января бюджет был принят, но без выделения средств на стену, хотя на этом настаивал Трамп. Президент США предлагал план по прекращению шатдауна в стране, включавший в себя продление программы «Dreamers» («Мечтатели») для детей мигрантов, которым грозит депортация, в обмен на выделение правительством 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Однако демократы отклонили его еще до официального объявления.